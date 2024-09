Hezbollah, attacco missilistico su base aerea israeliana

Hezbollah ha annunciato di aver lanciato un attacco missilistico contro la base aerea israeliana di Ramat David, come risposta ai raid dello Stato ebraico in numerose regioni del Libano. "La resistenza islamica - si legge su Telegram - ha colpito la base aere di Ramat David con decine di missili Fadi-1 e Fadi-2 come risposta ai ripetuti attacchi che hanno colpito varie regioni del Libano e che hanno causato la morte di molti civili". L'Idf, sul proprio canale Telegram, ha spiegato di aver identificato circa 10 missili che hanno attraversato il confine dal Libano. "Molti di questi sono stati intercettati - spiegano le forze armate israeliane - e uno è caduto". Al momento non risultano vittime.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA