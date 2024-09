"Non rinunciamo a lavorare per la tregua a Gaza". Lo ha detto Joe Biden nella prima riunione di governo in quasi un anno. Affiancato dal segretario di Stato Antony Blinken e dal segretario alla Difesa Lloyd Austin ha anche parlato di alcune politiche centrali della sua agenda. Al meeting è presente anche la First Lady Jill Biden per parlare dei diritti riproduttivi.



