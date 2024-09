'Società fittizie del Mossad per i device bomba'

Appare come un intricato rompicapo, dove ogni tassello ne nasconde un altro, la vicenda dei dispositivi di comunicazione esplosi nelle mani e nelle tasche dei miliziani di Hezbollah. Chi li ha prodotti? Chi li ha manomessi? Chi infine li ha forniti ai soldati del partito di Dio? Il New York Times conferma, citando tre funzionari informati, che dietro all'intera operazione ci sono i servizi segreti israeliani: il Mossad non si sarebbe limitato a manomettere i cercapersone in qualche fase della loro produzione o distribuzione, ma li avrebbe direttamente "fabbricati come parte di un elaborato stratagemma".

E per farlo avrebbe costituito la società ungherese Bac Consulting, con sede a Budapest: questa era stata indicata come "unica responsabile della progettazione e produzione" dei cercapersone in questione dalla taiwanese Gold Apollo, detentrice del marchio (ben visibile dalle immagini dei dispositivi esplosi), che ha negato ogni coinvolgimento. La Bac, aggiunge il Nyt, forniva cercapersone anche ad altre aziende, ma solo quelli destinati a Hezbollah erano stati dotati di batterie con esplosivo Petn (tetranitrato di pentaeritrite). Le fonti hanno spiegato al giornale americano che gli israeliani hanno inoltre creato altre due società fittizie per mascherare il legame tra la Bac e il Mossad.

I dispositivi sarebbero cominciati ad arrivare in Libano già dal 2022, ma gli israeliani ne avrebbero aumentato la produzione dopo che il leader Hassan Nasrallah aveva ordinato ai suoi di evitare l'uso dei telefoni cellulari, facilmente tracciabili dal Mossad, a favore dei più elementari cercapersone o walkie talkie, distribuiti a migliaia tra gli ufficiali del movimento sciita e ai suoi alleati iraniani. Mercoledì anche l'ad di Bac, Cristiana Barsony-Arcidiacono, ha respinto le accuse di aver prodotto i cercapersone esplosivi, e il governo di Budapest ha assicurato che la società "è un intermediario commerciale e non ha siti produttivi in Ungheria" e che quei dispositivi "non sono mai stati in territorio ungherese". Citando fonti anonime, il sito magiaro Telex ha a sua volta indicato un'altra società, stavolta in Bulgaria: la Norta Global, con sede a Sofia, che avrebbe importato i cercapersone e organizzato la consegna al movimento libanese.

Fondata nell'aprile 2022 dal norvegese Rinson Jose, ha registrato l'anno scorso un giro d'affari di circa 650.000 euro per consulenze amministrative a clienti fuori dall'Ue. I servizi di sicurezza bulgari (Dans) hanno già aperto un'inchiesta "attraverso il fisco e il ministero dell'Interno per chiarire l'eventuale ruolo della società nella fornitura di strumenti di comunicazione a Hezbollah". La Dans ha tuttavia escluso che i dispositivi siano arrivati legalmente in Unione europea attraverso la Bulgaria: "Nessun controllo doganale con i suddetti prodotti è stato registrato" dagli agenti, ha riferito in un comunicato. Secondo la tv bulgara, attraverso il Paese sono passati solo flussi di cassa: circa 1,6 milioni di euro.

Anche la polizia di Oslo ha annunciato l'apertura di un'indagine preliminare sulle attività di Jose. Dei walkie talkie esplosi mercoledì a sud di Beirut e in altre località del Libano si sa - anche questo dalle immagini - che riportavano il marchio della giapponese Icom. La società con sede a Osaka ha reso noto di aver prodotto ed esportato il modello IC-V82, "anche in Medio Oriente, dal 2004 all'ottobre 2014" e di averne interrotto la produzione "circa 10 anni fa: da allora non sono stati più spediti dalla nostra azienda". "Stiamo indagando sui fatti riguardanti questa questione - ha assicurato la stessa Icom -. Pubblicheremo informazioni aggiornate, non appena saranno disponibili, sul nostro sito web".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA