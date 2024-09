E' di tre morti il primo bilancio dell'esplosione di apparecchi walkie talkie in Libano. Lo rende noto l'agenzia ufficiale libanese. Nella città di Sidone e in altre località meridionali, si registrano esplosioni di sistemi collegati ai pannelli solari e di macchine per le impronte digitali, riferiscono media locali a Beirut.



