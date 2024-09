Blinken in Egitto per discutere della tregua a Gaza

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in Egitto dal 17 al 19 settembre per co-presiedere l'apertura del dialogo strategico Usa-Egitto con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty.

Lo riferisce il portavoce Matthew Miller in una nota. Blinken incontrerà inoltre funzionari egiziani per discutere degli sforzi per "raggiungere il fuoco a Gaza che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi, allevi la sofferenza del popolo palestinese e aiuti a stabilire una più ampia sicurezza regionale".



