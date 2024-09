Libia: l'inviato Onu Khouri vede ministro Esteri tunisino

Il Capo ad interim della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e Vice Rappresentante Speciale del Segretario- Generale per gli affari politici, Stéphanie Khoury, ha incontrato a Tunisi il ministro degli Esteri, Mohamed Ali Nafti, sottolineando "la sua profonda stima e il suo ringraziamento alla Tunisia per il suo costante sostegno alla mediazione delle Nazioni Unite in Libia e per la sua cooperazione e sostegno all'Unsmil, nell'adempimento del suo mandato".

Lo si legge in una nota del dipartimento degli Esteri di Tunisi.

Nafti, si legge, "ha ribadito l'impegno della Tunisia a continuare a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite in Libia e il mandato dell'Usmil, così come la sua piena disponibilità a contribuire a tutti gli sforzi volti a sostenere il dialogo, il consenso e la riconciliazione in vista del raggiungimento di una situazione guidata e controllata dalla Libia. una soluzione politica e il ripristino della sicurezza e della stabilità in Libia".



