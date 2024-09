Arriva a Istanbul il corpo dell'attivista turca-americana uccisa

È arrivato a Istanbul il corpo di Aysenur Ezgi Eygi, l'attivista con cittadinanza turca e americana colpita alla testa mentre partecipava a una manifestazione in Cisgiordania la scorsa settimana, mentre Israele ha ammesso di ritenere "molto probabile" che le sue forze abbiano ucciso "indirettamente e involontariamente" la 26enne.

Un gruppo di soldati turchi ha trasportato la bara all'aeroporto di Istanbul, dove si è tenuta una piccola cerimonia funebre, trasmessa dalla Tv di Stato Trt, alla presenza di alcune autorità locali tra cui il prefetto della città sul Bosforo. Il funerale dell'attivista è previsto per domani a Didim, località nel sud-ovest della Turchia nei pressi della costa sul Mare Egeo, in provincia di Aydin, dove vivono alcuni membri della sua famiglia.

Ieri la procura di Ankara aveva aperto un'inchiesta sulla morte di Eygi e il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunc, aveva invitato il relatore speciale dell'Onu sulle esecuzioni arbitrarie ed extragiudiziali ad agire immediatamente sul caso, aggiungendo che il rapporto della Turchia sull'uccisione dell'attivista sarà inviato al Consiglio per i Diritti Umani dell'Onu e alla Corte internazionale di Giustizia in relazione al caso per genocidio aperto contro Israele.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA