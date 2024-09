A Gaza iniziata ultima fase campagna di vaccinazione antipolio

"La terza e ultima fase del primo ciclo della campagna di vaccinazione antipolio è iniziata ieri nel nord di Gaza". E' quanto si legge in una nota dell'Unicef su X. "Più di 231 team sono sul campo per cercare di raggiungere tutti i bambini sotto i dieci anni. Grazie al ministero della Salute palestinese, all'Unicef, all'Oms, all'Unrwa e a tutti i partner, continuiamo a non risparmiare gli sforzi per fermare l'epidemia di polio, prosegue Unicef".

"Con la conclusione della seconda fase della campagna di vaccinazione a Gaza, sono stati vaccinati contro la polio più di 446.000 bambini", conclude la nota.



