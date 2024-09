Hamas, non abbiamo presentato nuove proposte ai mediatori

Hamas nega che il gruppo palestinese avrebbe presentato nuove condizioni ai mediatori per il rilascio dei prigionieri israeliani. Il portavoce di Hamas Basem Naim ha affermato che "i funzionari statunitensi che hanno agito come fonti hanno avvelenato i negoziati".

"Hamas non ha presentato nuove condizioni ai mediatori, né sulla questione dei prigionieri né su altre questioni. Il movimento ribadisce il suo impegno nei confronti di quanto concordato il 2 luglio di quest'anno sulla base della proposta del presidente Biden e sulla risoluzione n. 2735 del Consiglio di sicurezza Onu", ha detto Naim a Al Jazeera.



