Almeno 4 civili morti negli attacchi israeliani in Siria

Almeno 4 civili sono morti negli attacchi israeliani in Siria e altri 15 feriti sono rimasti feriti, secondo i media siriani, in un attacco israeliano sferrato ieri sera nelle vicinanze di Masyaf nella campagna di Hama.

Poco prima, Al Hadath segnalava il ferimento di quattro soldati siriani feriti in un bombardamento israeliano sul centro del Paese. L'Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che uno degli attacchi aveva preso di mira un deposito di missili in una base militare a circa 5 chilometri dall'aeroporto militare di Shayrat.

Poco prima Al Hadath parlava di cinque obiettivi nel mirino degli israeliani in Siria, tra cui un centro di ricerca. I raid erano diretti verso Damasco, Tartus e Homs, oltre che al centro di ricerca situato nella provincia di Hama.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA