Salta visita di Borrell in Israele, Katz indisponibile'

L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ha valutato l'opzione di una visita in Israele e in Cisgiordania nel quadro della sua missione in Medio Oriente, al via oggi in Egitto, ma il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, non era disponibile nelle date proposte. E' quanto si apprende da fonti Ue.

Borrell aveva notificato alle autorità israeliane la sua intenzione di recarsi in Israele dopo essere stato invitato dall'istituto Van Leer, una ong pro-pace, a tenere un discorso in questi giorni a Tel Aviv. La richiesta è però stata declinata per problemi di agenda dal ministro, che ha suggerito di posticipare il viaggio.



