Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha detto che "il braccio più forte dell'Iran è Hezbollah in Libano. Ho incaricato l'Idf e tutte le forze di sicurezza di prepararsi a cambiare questa situazione. Non possiamo continuare nella situazione attuale e siamo obbligati a riportare in sicurezza tutti i residenti del nord nelle loro case". Lo riporta la Tv Channel 12.



