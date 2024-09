Unrwa, 'vaccino antipolio somministrato a 87mila bambini a Gaza'

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha affermato che 87.000 bambini a Gaza hanno ricevuto la prima dose di vaccino antipolio.

"Sono in corso sforzi per fornire ai bambini questo vaccino chiave, ma ciò di cui hanno più bisogno è un cessate il fuoco adesso", si legge su X mentre la campagna di vaccinazione continua per il secondo giorno.

Le vaccinazioni dovrebbero essere accompagnate da tre giorni di pausa nei combattimenti in diverse zone del territorio.

Tuttavia, ieri ci sono state numerose segnalazioni di attacchi aerei israeliani con vittime palestinesi a Gaza.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che il 90% dei bambini sotto i 10 anni a Gaza debba essere vaccinato affinché la campagna sia efficace.



