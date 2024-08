Famiglie ostaggi mostrano video, 'donne rapite incinte'

- Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani ha pubblicato un video, di cui le autorità avevano vietato la diffusione, in cui si afferma che le donne sequestrate sono state violentate e alcune sono rimaste incinta durante la prigionia. Lo riferisce Channel 12, che pubblica solo una parte del filmato in cui si vede un tunnel buio, si sentono i pianti di un neonato, una foto di una donna incinta con la didascalia "sono passati più di 9 mesi". Il Forum ha dichiarato: "Che ogni cittadino sappia che se verrà rapito, il premier farà di tutto per mantenere il suo posto, anche a costo di di lasciarlo morire nei tunnel di Hamas".



