Katz, evacuare civili da Cisgiordania durante azione Idf

"L'Iran sta lavorando per stabilire un fronte orientale del terrore contro Israele in Occidente, secondo il modello di Gaza e del Libano, finanziando e armando i terroristi e contrabbandando armi sofisticate dalla Giordania". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Israel Katz riferendosi alla vasta operazione lanciata dall'esercito israeliano in Samaria e Valle del Giordano. Katz ha chiesto "l'evacuazione temporanea dei palestinesi dall'area, in modo simile a come avviene in alcune zone della Striscia di Gaza".





