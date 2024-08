'Idf lancia vasta operazione in Cisgiordania'

Secondo fonti militari, l'Idf ha lanciato una vasta operazione in Cisgiordania nell'area di Tulkarem dove si trova una rete terroristica che ha pianificato e diretto il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani. L'attentatore è stato identificato da Hamas come Jaafar Mona, di Nablus, rimasto ucciso dall'ordigno esploso prima del prima del tempo mentre si dirigeva a una sinagoga dove era in corso la preghiera della sera. Hamas e Jihad islamica palestinese hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco del 18 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA