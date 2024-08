"Nasrallah a Beirut e Khamenei a Teheran devono sapere che questo (l'attacco di oggi) è un ulteriore passo per cambiare la situazione al nord" di Israele, "quello che è successo oggi non è la fine della storia, non si conclude qui". Lo ha dichiarato Il primo ministro Benyamin Netanyahu dopo che l'esercito ha lanciato raid contro gli Hezbollah in Libano per prevenire un loro attacco.



