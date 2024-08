'Proiettili nei corpi degli ostaggi recuperati a Gaza'

Proiettili sono stati trovati sui resti di alcuni ostaggi recuperati due giorni dall'Idf nella Striscia di Gaza, circostanza che induce i militari a ritenere che siano stati probabilmente assassinati da Hamas durante la prigionia, come riferiscono i media israeliani. Non è stato specificato chi tra gli ostaggi sarebbe stato assassinato. Tuttavia, la madre di Yagev Buchshtav, 35 anni, ha detto alla radio Kan che nel cadavere del figlio sono stati trovati proietti.

Riprendono intanto oggi al Cairo i colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza. Joe Biden ha messo in evidenza nel corso del suo colloquio con il premier israeliano Benyamin Netanyahu "l'urgenza" di chiudere l'accordo per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi, secondo quanto comunica la Casa Bianca.

Biden e Netanyahu hanno parlato degli sforzi americani in corso a sostegno delle difese di Israele contro le minacce poste dell'Iran e da gruppi come gli Hezbollah e gli Houthi, afferma la Casa Bianca. "Il presidente ha messo in evidenza l'urgenza di concludere l'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi", aggiunge la Casa Bianca, mettendo in evidenza come i due leader hanno parlato anche delle prossime trattative a Il Cairo per rimuovere ogni restante ostacolo.

Il primo ministro Benyamin Netanyahu avrebbe mostrato la volontà di accettare alcuni compromessi nei negoziati con Hamas nella sua chiamata con il presidente Joe Biden mercoledì, secondo l'analista del Washington Post David Ignatius. Fonti nell'amministrazione Biden hanno detto che Netanyahu ha menzionato una mappa e avrebbe indicato i luoghi in cui le forze israeliane rimarranno lungo il corridoio Filadelfia e vicino al confine tra Gaza ed Egitto. I funzionari a Washington sono "irritati" dal fatto che Netanyahu stia tergiversando sui negoziati. Dopo la pubblicazione dell'articolo sul Wp, una fonte diplomatica anonima del governo israeliano ha dichiarato che Netanyahu "non ha cambiato la sua posizione sulla necessità del controllo e della presenza israeliana nel corridoio di Filadelfia".

Funzionari sanitari palestinesi hanno dichiarato oggi che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 22 persone a Gaza. Come riferisce Haaretz. Secondo fonti palestinesi, nella città di Beit Lahiya, nella parte settentrionale della Striscia, un attacco su una casa ha ucciso 11 persone, mentre un altro ne ha uccise sei, tra cui un giornalista locale, in una casa nel campo di Al-Maghazi nella parte centrale di Gaza, hanno detto i medici. Altri cinque sono stati uccisi in attacchi separati nel sud. I carri armati israeliani si stanno spingendo sempre più in profondità nella Striscia di Gaza, nelle zone centrali e meridionali. L'Idf ha affermato che nelle ultime 24 ore le sue forze hanno intensificato le operazioni a Deir Al-Balah e a Khan Younis, nel centro e nel sud, smantellando decine di strutture militari, individuando armi e uccidendo miliziani. L'esercito ha aggiunto che nei giorni scorsi le forze hanno ucciso 50 militanti nella zona di Rafah, nell'estremo sud dell'enclave.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che stanotte ha colpito una casa nel campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Vittime vengono segnalate dalla Wafa anche in quello di Jabalia e a Khan Yunis. Sarebbero intanto saliti a 11 i morti nel raid delle ultime ore su Beit Lahia, nel nord dell'enclave palestinese. L'agenzia di stampa turca Anadolou riferisce di 13 feriti in un bombardamento notturno sul campo profughi di Nuseirat. Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso è di almeno 40.223 morti e 92.981 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

L'esercito israeliano (Idf) ha colpito la notte scorsa obiettivi terroristici di Hezbollah in più di 10 aree nel sud del Libano: lo rende noto l'Idf su Telegram. Tra gli obiettivi, si legge nel messaggio, c'erano depositi di armi, strutture militari e un lanciatore utilizzato dall'organizzazione per effettuare attacchi terroristici contro Israele.

Iran, 'la risposta a Israele sarà una grande sorpresa'

"I tempi della risposta dell'Iran saranno meticolosamente orchestrati per garantire che avvenga in un momento di massima sorpresa". Lo ha affermato la missione permanente della Repubblica islamica presso le Nazioni Unite, come riferisce Irna, in riferimento all'attacco promesso dall'Iran contro Israele dopo l'uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. "La risposta dell'Iran deve punire l'aggressore per il suo atto di terrorismo e le violazioni della sovranità nazionale dell'Iran", ha affermato la missione, aggiungendo che la risposta dovrà servire anche come un deterrente.

'Un 19enne ha dato l'informazione su Deif, ora non è più a Gaza'

Secondo il Jewish Chronicle è stato un ragazzo di 19 anni di Gaza a fornire le informazioni che hanno consentito all'Idf di colpire e uccidere il capo militare di Hamas Muhammad Deif il 13 luglio. Il giovane è uno dei tanti 'corrieri' utilizzati dai miliziani per trasferire informazioni nei tunnel della Striscia. Secondo le fonti, Israele si avvale di migliaia di informatori a Gaza per ottenere le indicazioni necessarie a localizzare ed eliminare alti funzionari di Hamas e le infrastrutture terroristiche. Il Jewish Chronicle riferisce che i responsabili incontrano i loro informatori nei kibbutz vicino al confine con Gaza e comunicano telefonicamente solo in circostanze eccezionali. Tali circostanze includono la necessità di fornire informazioni sulla posizione di un alto funzionario di Hamas quando visita un luogo per almeno un'ora o due, o sulla posizione degli ostaggi quando si capisce che verranno trasferiti lo stesso giorno. In queste telefonate viene chiamato il numero di un arabo israeliano e l'interlocutore finge di essere un parente del cittadino di Gaza interessato a ciò che accade nell'enclave. L'uomo che ha fornito informazioni su Deif lo ha fatto in cambio di asilo negli Stati Uniti. Secondo il rapporto, non si trova più a Gaza.

