A migliaia a Tel Aviv chiedono di raggiungere accordo su ostaggi

Decine di migliaia di israeliani partecipano a una grande manifestazione a Tel Aviv chiedendo un accordo per il rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza e accusando il premier Benyamin Netanyahu di aver deliberatamente ostacolato tale accordo in passato. Lo scrive il Times of Israel.

Alla manifestazione partecipano numerosi familiari degli ostaggi.

"Sono preoccupato, il governo rischia di commettere l'errore peggiore della sua storia e rinuncerà alla migliore opportunità per liberare gli ostaggi", ha detto Mor Shoham, fratello di Tal Shoham, rapito dal kibbutz Be'eri. "Tal è ancora lì, non so cosa stia bevendo o mangiando, quando ha visto la luce l'ultima volta, se sa cosa è successo ai suoi figli, quanto tempo gli resta", dice Mor.

"Nessuno pensa che possiamo salvare 115 ostaggi in un'operazione militare… 'Accetto ora' non è uno slogan come 'vittoria totale', è un piano d'azione, l'unico che esiste.

Netanyahu, firma un accordo adesso!", ha aggiunto.



