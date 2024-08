Le dichiarazioni di Hamas di questi giorni non devono essere prese "troppo sul serio". Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca da Doha in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. "Se Hamas dovesse dire di no all'accordo dovrebbe pensare alle conseguenze per la gente di Gaza, perché l'accordo è stabilito ed è pronto per essere implementato", ha aggiunto il funzionario.



