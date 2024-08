"Sto mandando il segretario di stato Blinken in Israele per riaffermare il mio ferreo sostegno alla sicurezza di Israele, continuare i nostri intensi sforzi per concludere questo accordo e sottolineare che con l'accordo sul cessate il fuoco completo e sul rilascio degli ostaggi ora in vista, nessuno nella regione dovrebbe intraprendere azioni per minare questo processo": lo afferma Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca sui negoziati per Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA