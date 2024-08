Razzo Hamas su Tel Aviv, boato in città. Idf, 'caduto in mare'

Un forte boato è stato sentito a Tel Aviv, mentre Hamas ha dichiarato ufficialmente di aver lanciato due razzi contro la città. Poco dopo, l'Idf ha confermato che il boato in città è stato provocato da un razzo lanciato da Gaza, caduto in mare, motivo per cui non sono state attivate le sirene.

Secondo l'esercito israeliano, il secondo razzo lanciato da Hamas non è riuscito ad attraversare il confine ed è caduto all'interno di Gaza.

Hamas ha affermato di aver lanciato due razzi a lungo raggio su Tel Aviv, nel suo primo attacco alla città nel centro di Israele da fine maggio.



