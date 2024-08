Libano si unisce all'appello per ripresa colloqui il 15 agosto

"È giunto il momento di agire con decisione. Il Libano si unisce all'appello per riprendere le discussioni il 15" agosto per la tregua e la liberazione degli ostaggi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese, Abdullah Bou Habib, dopo un incontro con il primo ministro Najib Mikati. Lo riportano i media israeliani.

Bo Habib ha appoggiato gli appelli degli Stati Uniti e dei mediatori Egitto e Qatar affinché si riprendano i colloqui e si raggiunga un accordo tra Israele e Hamas: "Gli sforzi compiuti dai tre leader (di Usa, Egitto e Qatar) sono degni di lode. Il governo libanese ritiene che non vi sia spazio per ulteriori ritardi e invita tutte le parti ad accelerare i tempi" per l'attuazione dell'accordo, la liberazione degli ostaggi ed il cessate il fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA