'Usa confermano uccisione di un alto comandante Houthi'

Funzionari degli Stati Uniti e di Baghdad hanno confermato che in un attacco è stato ucciso Hussein Abdullah al-Shabal, un alto comandante degli Houthi ed esperto nell'uso dei droni, come riportano i media internazionali. Il Pentagono afferma che non era a conoscenza della sua presenza sul posto dell'attacco finché non sono stati ricevuti i risultati finali. L'attacco americano nella zona della città di Jurf al-Shahar, a sud-ovest della capitale Baghdad, è arrivato dopo molti mesi di silenzio. Funzionari della sicurezza negli Stati Uniti hanno affermato che l'operazione è stata effettuata per scopi di "autodifesa".





