Parigi ai francesi residenti in Iran, 'lasciate il Paese'

La Francia raccomanda ai connazionali residenti in Iran di "lasciare temporaneamente il Paese", stimando che vi sia il rischio di chiudere lo spazio aereo e gli aeroporti iraniani in un contesto di altissima tensione con Israele. "Invitiamo ancora una volta i nostri connazionali a prestare la massima cautela nei loro viaggi, a evitare qualsiasi assembramento e a tenersi informati su eventuali messaggi dell'ambasciata francese in Iran nei prossimi giorni", riferisce una nota del ministero degli Esteri. Parigi aveva già invitato i propri connazionali che si trovano in viaggio in Iran di lasciare il Paese "il prima possibile".





