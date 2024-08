Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha invitato "tutte le parti" in Medio Oriente a "fermare le azioni di escalation".

Il raggiungimento della pace "inizia con un cessate il fuoco, e per arrivarci è necessario che tutte le parti parlino (e) smettano di intraprendere azioni di escalation", ha detto Blinken ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa in Mongolia.



