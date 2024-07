Dalla Russia al Qatar, la condanna dell'assassinio di Ismail Haniyeh e il timore di una pericolosa escalation.

Hamas ha comunicato la morte del suo leader Ismail Haniyeh in seguito a un attacco israeliano contro la sua residenza a Teheran. Attacco che è avvenuto alle 2 di notte ora locale. Secondo l'agenzia di stampa saudita Al-Hadath, la residenza è stata colpita da un missile guidato.

Haniyeh era capo dell'ufficio politico di Hamas dal 2017. Inoltre è stato primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 e capo dell'amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017.

Houthi: 'L'assassinio di Haniyeh è un atroce crimine terroristico'. "Prendere di mira Ismail Haniyeh è un atroce crimine terroristico e una flagrante violazione delle leggi e dei valori ideali": lo ha detto il capo del comitato rivoluzionario supremo dei ribelli Houthi dello Yemen, Mohammed Ali al-Houthi, commentando l'uccisione del leader di Hamas. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito.

Video Iran , l'ultima apparizione del capo di Hamas

Qatar, l'uccisione di Haniyeh è una pericolosa escalation

Il Qatar ha condannato fermamente l'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran: lo ha affermato il ministero degli Esteri del Qatar in una nota, come riportano i media internazionali. Il ministero ha affermato che l'uccisione di Haniyeh rappresenta "una pericolosa escalation".

Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha messo in dubbio il successo di una futura mediazione tra Israele e Hamas dopo l'uccisione del capo politico del gruppo palestinese, Ismail Haniyeh, a Teheran. "Gli omicidi politici e i continui attacchi ai civili a Gaza mentre i colloqui proseguono ci portano a chiederci: come può avere successo la mediazione quando una parte assassina il negoziatore dell'altra parte? La pace ha bisogno di partner seri", ha scritto su X lo sceicco Mohammed, che ha guidato gli sforzi di mediazione del Qatar.

Mosca: 'Inaccettabile l'assassinio del leader di Hamas'

La Russia ha denunciato l'"inaccettabile assassinio politico" del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. "Si tratta di un assassinio politico assolutamente inaccettabile, che porterà a un'ulteriore escalation delle tensioni", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

Turchia: 'Vergognoso assassinio del leader di Hamas'

La Turchia ha condannato il "vergognoso assassinio" del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, alleato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Condanniamo l'assassinio del leader dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un atto vergognoso a Teheran", ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato, aggiungendo che "questo attacco mira anche a estendere la guerra di Gaza a una dimensione regionale".

Erdogan condanna l'uccisione di Haniyeh: "Barbarie sionista" - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato "il perfido assassinio" del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran, "atto a distruggere la causa palestinese". In un messaggio su X, il leader turco ha affermato che "con una posizione più forte del mondo islamico e dell'alleanza dell'umanità, il terrore inflitto da Israele alla nostra geografia, in particolare l'oppressione e il genocidio a Gaza, giungeranno sicuramente alla fine e la nostra regione e il nostro mondo troveranno pace". Secondo Erdogan, "la barbarie sionista non sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi come ha fatto finora".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA