Tajani, 'forse Onu deve cambiare le regole d'ingaggio di Unifil'

"Abbiamo due contingenti, uno a Beirut e un altro al confine tra Hezbollah e Israele. Adesso sono messi in sicurezza, però come ha chiesto al ministro della Difesa Crosetto vogliamo sapere dalle Nazioni Unite cosa intendono fare, forse le regole d'ingaggio vanno modificate visto che la situazione sta cambiando di giorno in giorno". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 commentando il raid di Israele stasera a Beirut e parlando di Unifil.



