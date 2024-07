La Cooperazione italiana , insieme all'Unicef, lavorano ad un futuro migliore per gli studenti in Libano. E' stato firmato un accordo per migliorare gli ambienti di studio e favorire l'apprendimento delle ragazze e dei ragazzi. L'impegno della Cooperazione italiana si svilupperà per recuperare tre scuole pubbliche a Beirut e promuovere l'apprendimento inclusivo per tutti.



