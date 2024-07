'Abusi su palestinese', arrestati 9 soldati a Sde Teiman

La polizia militare ha arrestato 9 soldati del Centro di detenzione di Sde Teiman, nel sud di Israele, sospettati di "seri abusi su un detenuto palestinese".

Lo ha riferito Haaretz. Come testimoniano video diffusi sui social, prima dell'arresto sono avvenute discussioni accese e forti contrasti nel centro di detenzione tra soldati e poliziotti militari arrivati sul posto per arrestare e interrogare alcuni di loro. Nel centro sono stati portati dall'inizio della guerra a Gaza i miliziani di Hamas arrestati dopo essere stati catturati il 7 ottobre e quelli presi successivamente a Gaza. L'inchiesta sul centro di detenzione - i cui trattamenti sono stati denunciati da varie ong - è stata aperta per ordine dell'Avvocato generale militare, il maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi.

Parlamentari e attivisti di estrema destra hanno fatto irruzione nella base di Sde Teiman dell'esercito israeliano per protestare contro l'arresto di nove riservisti sospettati di abusi a un detenuto palestinese ritenuto un terrorista di Hamas.

Tra i parlamentari che sono entrati nella base, che funge da centro di detenzione, c'è Zvi Succot del partito ultranazionalista Otzma Yehudit. Lo riferiscono i media israeliani. Sul posto sono arrivati anche soldati di riserva che hanno bloccato l'uscita della base e successivamente hanno sfondato le recinzioni: "Questa cosa può demotivare i riservisti", hanno detto prima dell'irruzione. "Questi sono i terroristi che ci hanno violentato e fatto del male. Domani il nostro battaglione dovrebbe entrare a Gaza. Alla fine, la gente ci penserà due volte" prima di arruolarsi.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha "condannato con forza l'irruzione" nella base dell'Idf Sde Teiman. Lo fa sapere l'ufficio del primo ministro aggiungendo che Netanyahu ha chiesto "l'immediato rasserenarsi degli animi" all'interno della base.



