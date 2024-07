"Insieme a Guido Crosetto monitoriamo la situazione degli italiani nell'area, in contatto con gli ambasciatori italiani e Unità di Crisi. Va evitata assolutamente una escalation. Esprimo condanna per l'attacco a Majdal Shams e profondo cordoglio per tutte le vittime". Così il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani condanna l'attacco di ieri dal Libano che ha ucciso 12 bambini e ragazzi.



