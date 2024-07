Majdal Shams: tra bare bianche, paura e rabbia

L'aria limpida delle alture fa brillare il verde del campetto di calcio stretto tra la scuola e un piccolo parco giochi, due metri più in là un rifugio crivellato di schegge che nessuno è riuscito a raggiungere in tempo. Quando le sirene d'allarme hanno preso a suonare sabato pomeriggio, il missile stava già cadendo velocissimo. Per i bambini e i ragazzi che si erano raccolti lì nel giorno festivo di Majdal Shams non c'è stato scampo. Hanno perso la vita in 12, bambini e adolescenti, di 10, 11, 12, 13, 15 anni, dilaniati dalla potenza del razzo Falaq. Ordigno di produzione iraniana, lanciato dal Libano con una testata che portava 53 chilogrammi di esplosivo. Uno dei ragazzini risulta disperso. Nel senso che è stato centrato in pieno, la bomba lo ha polverizzato, dicono i soccorritori.

Questa mattina, proprio mentre si tenevano i funerali, un volontario della Zaka Rescue Unit, il gruppo che raccoglie i resti umani dopo un'esplosione, ha trovato qualcosa che potrebbe essere l'adolescente scomparso.

Alla cerimonia si sono presentati in migliaia, le donne con il velo bianco sulla testa, gli uomini con il copricapo tradizionale dei drusi. Sono arrivati dalle piccole cittadine vicine nel villaggio del Golan settentrionale, dove la morte ha colpito i più innocenti. Esequie silenziose, con i parenti delle vittime a guardare esterrefatti le bare bianche di figli, nipoti, parenti. Che c'era di più ovvio per dei ragazzini uscire di sabato pomeriggio e andare al campetto della scuola? Niente.

Se non fosse che dalla montagna alle spalle della scuola all'improvviso può spuntare l'inferno.

"Adesso abbiamo paura a giocare qui. Non ci dovrebbero uccidere noi bambini", dicono Alen, Nil e Usai, età tra i 9 e gli 11 anni, che dopo il funerale sono rimasti a guardare dal parco giochi il via vai di militari, reporter, soccorritori, ragazzi dei villaggi vicini vestiti di nero in segno di lutto, come loro. Indicano col dito da dove arrivano i missili di solito: quelli dal Libano spuntano dal monte Hermon, quello dietro il campetto. Poi mostrano un punto a destra, molto vicino: "Da lì sono quelli dalla Siria", che è a poca distanza, giusto dietro il vicino confine. Ancora più a destra è il punto di arrivo dei droni, quelli che sparano i jihadisti filo-Iran dell'Iraq. Poi Alen, Nil e Usai tornano a sedersi sui giochi. Ma non giocano, guardano da qualche parte.

Vicino alla buca scavata dall'esplosione sono state poggiate tre corone di fiori colorati. Fahed Abded Walli è stato uno dei primi soccorritori del Magen David Adom, l'emergenza israeliana, ad arrivare sul posto: "Ho visto un mio collega che guida le ambulanze e abita qui, a Majdal Shams. Mi ha guardato. Ha preso in braccio la sua bambina, è venuto verso di me e me l'ha affidata. Era irriconoscibile, mutilata. Poi si è messo ad aiutare qualcuno", racconta piangendo all'ANSA. Iris, 11 anni, era già morta quando Fahed è arrivato: "Sono ferito nell'anima", mormora.

Il pacifico popolo druso - 150mila in Israele, 12mila solo a Majdal Shams - che non ha mai aggredito nessuno, che si è sottratto alla violenza fuggendo dalle persecuzioni di sciiti e sunniti, che ha mantenuto segretissima la sua religione solo tra i membri delle comunità, oggi non è più lo stesso. La rabbia ha preso il sopravvento su una tradizione secolare di pacatezza. E si è scagliata contro i ministri presenti alla cerimonia: "Ci avete abbandonato per nove mesi e ora siete qui?", ha urlato un uomo al ministro dell'Economia Nir Barkat e al ministro della Protezione Ambientale Idit Silman.

"Vogliamo armi, ci servono per combattere. Chiediamo a Israele, e noi siamo cittadini israeliani, la guerra totale contro Hezbollah, contro il Libano, contro i jihadisti della Siria e dell'Iraq che tutti i giorni ci attaccano", quasi grida Anan, 27 anni, di una grande famiglia molto nota tra i drusi.

"Non possiamo più aspettare che continuino a colpirci. Ora è arrivato il momento", dice definitivo. Ancora più determinato Samir Hallabi, testimone del massacro nel villaggio: "Israele è il nostro Stato. Ma dov'è Israele, dov'è il nostro Stato? Ci deve proteggere. Sono nove mesi che veniamo attaccati. Abbiamo bisogno di sicurezza, Israele deve distruggere Nasrallah, perchè Hezbollah vuole distruggere noi. Noi sappiamo come rispondere e dobbiamo rispondere".



