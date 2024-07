Ben Gvir chiede di cambiare lo status quo sulla Spianata delle Moschee, no di Netanyahu

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano - e leader di destra radicale - Itamar Ben Gvir vuole cambiare l'attuale status quo sulla Spianata delle Moschee/Monte del Tempio che vieta agli ebrei di svolgervi funzioni religiose e preghiere.

"Il Monte del Tempio sta subendo cambiamenti. Capiamo tutti di cosa sto parlando. Ciò che deve essere detto con calma - ha spiegato, citato dai media - sarà fatto con calma. Ero sul Monte del Tempio e lì ho pregato". "Mi dicono - ha aggiunto - che la 'leadership politica' è contraria. Io sono la leadership politica e la leadership politica permette la preghiera ebraica sul Monte del Tempio".

Netto il no da parte del premier Benyamin Netanyahu: la politica di Israele "di mantenere lo status quo sul Monte del Tempio non è cambiata e non cambierà", ha reso noto il suo ufficio. E anche il comandante dell'unità della polizia israeliana per i luoghi santi ha ribadito che la preghiera ebraica non è consentita nel luogo sacro, che rappresenta un punto critico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA