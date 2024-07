Lo staff del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha discusso con quello di Donald Trump per un possibile incontro in settimana. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali per l'ex presidente martedì sarebbe l'uncia chance per un incontro faccia a faccia. Netanyahu è atteso a breve negli Stati Uniti, dove mercoledì interverrà in Congresso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA