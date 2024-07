Idf, 'drone su Tel Aviv non intercettato per errore umano'

L'aviazione israeliana, nonostante avesse identificato il drone su Tel Aviv, non lo ha ha intercettato "a causa di un errore umano". Lo ha fatto sapere il portavoce militare che ha definito il fatto "un brutto evento che non dovrebbe accadere e di cui l'Aeronautica Militare si assume la piena responsabilità, in quanto difensore dei cieli del Paese". "Il drone - ha proseguito - ha colpito direttamente un appartamento dopo essere entrato in città dal mare. L'origine del drone è ancora sotto indagine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA