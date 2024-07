Gantz, da Aja ennesima ingerenza che dimentica terrorismo

"E' l'ennesima testimonianza di un'ingerenza esterna che non solo è controproducente per la sicurezza e la stabilità regionale e trascura il massacro del 7 ottobre e il terrorismo in Giudea e Samaria, ma serve come un altro esempio di 'giudizializzazione' di un conflitto politico".

Lo ha detto Benny Gantz leader del partito centrista 'Unità nazionale', all'opposizione del governo di Benyamin Netanyahu, sul parere della Corte Onu dell'Aja.

"Continueremo a difenderci da chi cerca la nostra distruzione e di proteggere l'unico e solo Stato ebraico".



