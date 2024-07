Nasrallah, con un'intesa a Gaza anche Hezbollah si fermerà

"Se ci sarà un accordo di cessate il fuoco a Gaza, anche il nostro fronte cesserà (le ostilità) senza alcuna negoziazione". Lo ha assicurato il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso diffuso dal suo bunker in Libano rispetto ai combattimenti con Israele.

"Stiamo raggiungendo gli obiettivi della nostra campagna, logorare il nemico", e questo significa "fare pressione su Israele affinché accetti un cessate il fuoco". In questo quadro "l'equazione è chiara: se vogliono la quiete a nord, deve esserci un cessate il fuoco a Gaza".

Riguardo ai negoziati per un accordo tra Israele e Hamas, Nasrallah ha detto, secondo quanto riportano anche i media israeliani: "Non abbiamo chiesto ad Hamas di coordinarsi con noi e abbiamo chiarito in tutti gli incontri con i rappresentanti di Hamas che qualsiasi cosa sia accettabile per loro sarà accettabile anche per noi".



