Idf, nella notte attacco a sede Unrwa a Gaza City

Israele ha condotto la notte scorsa "un'incursione mirata contro i terroristi di Hamas e della Jihad islamica che operavano all'interno del quartier generale dell'Unrwa" a Gaza City usato "come base per condurre attacchi contro le truppe dell'Idf nella Striscia di Gaza centrale": lo afferma l'Idf su Telegram riferendosi all'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi.

Le truppe "hanno eliminato i terroristi in un combattimento ravvicinato e hanno localizzato grandi quantità di armi nell'area", aggiunge l'Idf. L'incursione è iniziata "dopo l'apertura di un corridoio definito per facilitare l'evacuazione dei civili dall'area".



