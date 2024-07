Fonti mediche, 'almeno 10 morti in raid su scuola Gaza'

Almeno 10 persone sono morte in un raid su una scuola nel sud della Striscia di Gaza che era diventata un rifugio per palestinesi sfollati: lo dicono all'Afp fonti ospedaliere palestinesi. Si tratta della scuola Al-Awda di Khan Yunis, nella quale ci sono anche molti feriti, fanno sapere le fonti.

Finora non ci sono commenti da parte israeliana. Israele stamani ha annunciato di aver colpito una scuola "usata dai terroristi", ma a Nuseirat, che dista da Khan Yunis 16 chilometri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA