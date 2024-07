Iran, risultati parziali: Pezeshkian domina le presidenziali

Il candidato riformista iraniano Masoud Pezeshkian è in testa nel ballottaggio delle elezioni presidenziali contro l'ultraconservatore Saeed Jalili, secondo i primi risultati pubblicati oggi dal Ministero degli Interni di Teheran.

Finora i funzionari hanno contato più di 12 milioni di schede per Pezeshkian e circa 10 milioni per Jalili, ha detto il portavoce dell'autorità elettorale iraniana Mohsen Eslami citato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. Secondo il quartier generale delle elezioni statali alle 5:45 ora locale (le 3:45 in Italia) Pezeshkian ha ottenuto 12.704.910 voti, mentre Jalili 10.474.238 preferenze. L'ultimo risultato mostra che finora sono stati contati 23.646.138 voti in 47.807 dei 59.000 seggi elettorali totali, ha riferito Irna. I risultati definitivi saranno resi noti oggi prima di mezzogiorno, secondo le autorità iraniane.



