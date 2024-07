Iran: Khamenei, sventati complotti nemici contro elezioni

Il popolo iraniano ha sventato, con il suo voto alle presidenziali, i complotti nemici che miravano a far fallire le elezioni: lo ha detto oggi il leader Ali Khamenei, che si è congratulato con gli elettori e con il presidente eletto Massould Pezeshkian per la sua vittoria nel ballottaggio di venerdì.

"La gente si è recata nei seggi per votare in elezioni libere e trasparenti", ha affermato Khamenei. "Questa grande e brillante mossa è indimenticabile, poiché ha sventato i complotti dei nemici, che miravano a iniettare delusione nel popolo iraniano", ha aggiunto.

"Invito tutti i cittadini e i funzionari elettorali di tutti i partiti a cooperare per lo sviluppo del Paese e a trasformare la rivalità durante le campagne elettorali in amicizia", ha sottolineato, citato dalla Tv di Stato. "Consiglio inoltre al presidente eletto di guardare a prospettive grandi e luminose e di utilizzare le figure giovani e rivoluzionarie per sviluppare il Paese".



