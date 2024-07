Wafa, 4 palestinesi uccisi a Jenin in scontri con Israele

Quattro palestinesi sono stati uccisi in scontri a fuoco durante un'operazione dell'esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia Wafa secondo cui i quattro sono stati uccisi, e altri feriti, durante l'assalto della città da parte delle forze di occupazione israeliane". L'Idf ha spiegato che nel corso dell'operazione antiterrorismo è stata circondato un edificio nella città nel quale "i terroristi si erano barricati" e che un drone "ha colpito numerosi uomini armati nell'area".

L'aviazione israeliana ha colpito la notte scorsa "obiettivi terroristici degli Hezbollah nel sud del Libano, inclusi quelli nelle aree di Jibbain e Kfarhamam". Lo ha detto il portavoce militare aggiungendo inoltre che "l'artiglieria israeliana ha colpito per rimuovere una minaccia nella zona di Naqoura". Ieri gli Hezbollah hanno lanciato sul nord di Israele 200 razzi e 20 droni esplosivi

Fonti Israele, 'risposta Hamas buona, c'è svolta'

"La risposta di Hamas è buona e c'è una svolta ma ci sono questioni significative che non sono state risolte e potrebbero far deragliare i negoziati". Lo hanno detto, citate da Ynet, fonti del team negoziale israeliano che è a Doha per i colloqui su una nuova tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. In Qatar sono intanto arrivati il capo del Mossad David Barnea, quello dello Shin Bet Ronen Bar e generale Nitzan Alon che stanno coordinando con la delegazione "i dettagli" della trattativa.

