Israele costruisce in Cisgiordania, 'approvati altri 3 avamposti'

Nell'ambito dell'avanzamento dei piani di costruzione di oltre 5mila nuove case in Cisgiordania annunciati ieri, il Consiglio di pianificazione israeliano ha approvato anche quelli per la legalizzazione di tre avamposti ebraici nei Territori. Lo ha denunciato l'ong 'Peace Now', spiegando che si tratta di Mahane Gadi, Givat Hanan (Susya East) e Kedem Arava, indicati come "quartieri" di insediamenti già esistenti.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una riunione del Gabinetto di sicurezza per discutere la proposta di Hamas su una possibile tregua a Gaza e il ritorno degli ostaggi. Lo ha fatto sapere, citata dai media, una fonte dell'ufficio del premier. Prima della riunione Netanyahu terrà delle consultazioni con il team negoziale israeliano. In un colloquio telefonico con Joe Biden, Netanyahu ha informato il presidente americano "della sua decisione di inviare una delegazione per proseguire i negoziati per il rilascio degli ostaggi". Al tempo stesso ha ribadito a Biden "i principi su cui si impegna Israele, primo fra tutti quello di porre fine alla guerra solo dopo aver raggiunto tutti i suoi obiettivi". Netanyahu si è quindi congratulato con Biden "per il Giorno dell'Indipendenza americana. Senza gli Usa - ha detto - non c'è libertà nel mondo". Biden - secondo l'ufficio di Netanyahu - ha affermato che "senza Israele non c'è sicurezza per gli ebrei nel mondo".

Media, Biden potrebbe parlare oggi con Netanyahu su Gaza

Il presidente Usa Joe Biden dovrebbe parlare oggi con il premier Benyamin Netanyahu. Lo ha riferito Ynet, secondo cui Biden farà pressione su Israele per raggiungere un accordo con Hamas dopo la risposta sulla tregua e sugli ostaggi che la fazione ha dato ai mediatori e che Israele sta esaminando.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA