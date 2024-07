Il direttore dello Shifa, 'torture dai medici israeliani'

Il direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza, Muhammad Abu Salmiya, ha detto dopo il suo rilascio in una conferenza stampa che "molti prigionieri sono stati martirizzati nelle celle degli interrogatori" e "medici e infermieri israeliani picchiano e torturano i prigionieri palestinesi e trattano i corpi dei detenuti come se fossero oggetti inanimati". Lo scrive Al Jazeera. "Ogni prigioniero ha perso circa 30 chili tra il cibo negato e le torture", ha affermato aggiungendo che i detenuti "sono stati aggrediti quasi ogni giorno. Non abbiamo incontrato avvocati, né alcuna istituzione internazionale ci ha fatto visita".



