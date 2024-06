Iran annuncia, 'ballottaggio riformista Pezeshkian-Jalili'

Il ministero dell'Interno dell'Iran annuncia ufficialmente che al secondo turno delle elezioni presidenziali, il cui primo turno si è svolto ieri, si sfideranno il candidato riformista Massud Pezeshkian e l'ultraconservatore Said Jalili. Il primo è risultato primo per numero di preferenze.

"Nessuno dei candidati ha potuto ottenere la maggioranza assoluta dei voti" al primo turno, e "di conseguenza il primo e secondo" per numero di voti si sfideranno il 5 luglio, ha dichiarato il portavoce del servizio elettorale del ministero di Teheran.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA