Iran al voto, esteso di due ore l'orario di chiusura dei seggi

L'orario di chiusura dei seggi nelle elezioni presidenziali in corso in Iran è stato prolungato di due ore fino alle 20 ora locale, le 18:30 in Italia. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno della Repubblica islamica, come riferisce 'Iran International', portale dei dissidenti iraniani, con sede all'estero.

"La partecipazione è stata molto inferiore al previsto.

Avverto gli amanti dell'Iran di non trascurare questa finestra di opportunità", ha affermato l'ex deputato Mahmoud Sadeghi, come riferisce Entekhab, dopo essersi recato alle urne.



