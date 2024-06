Germania e Olanda chiedono ai cittadini di lasciare Libano

Germania e Olanda hanno chiesto ai propri cittadini di lasciare il Libano. "Il ministero degli Esteri ribadisce l'appello urgente a non recarsi in Libano. Sei già là? Lascia il Paese finché ci sono voli commerciali", si legge in un post su X del ministero degli Esteri olandese, secondo cui "la situazione sta diventando sempre più instabile con il rischio di un ulteriore inasprimento del conflitto tra Israele ed Hezbollah". In un analogo messaggio, il ministero degli Esteri tedesco ha scritto su X che "ai tedeschi in Libano viene chiesto urgentemente di lasciare il Paese. La situazione al confine tra Israele e Libano è molto tesa".



