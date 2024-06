Gallant, 'progressi significativi su fornitura armi da Usa'

Con gli Usa ci sono "progressi significativi" con la rimozione degli "ostacoli" sullo sblocco dell'invio delle armi a Israele. Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant al termine dell'incontro a Washington con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. "Ci sono stati progressi significativi. Sono stati rimossi gli ostacoli e - ha sottolineato - affrontate le strettoie al fine di portare avanti una serie di questioni e più specificamente il tema del potenziamento delle forze e della fornitura di munizioni per Israele". "Vorrei ringraziare l'amministrazione Usa e gli americani per il loro duraturo sostegno".



