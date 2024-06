Troppi morti alla Mecca, l'Egitto sanziona 16 agenzie turistiche

Centinaia di morti per il gran caldo durante il pellegrinaggio di questi giorni alla Mecca, e l'Egitto decide di sanzionare e di denunciare 16 agenzie turistiche per "frode", per aver spedito illegalmente molti pellegrini in Arabia Saudita.

Il Premier Mustafa Madbuli "ha ordinato di ritirare le licenze di queste imprese, di deferirne i responsabili davanti alla giustizia e di comminare loro un'ammenda per destinarne i proventi a risarcimento delle famiglie dei pellegrini morti per colpa loro", è scritto in una nota del governo del Cairo.





