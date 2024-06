Netanyahu, 'video sui ritardi Usa nelle armi era necessario'

Il premier Benyamin Netanyahu ha difeso il suo video - che ha suscitato forti dissensi da parte della Casa Bianca - di critica sui ritardi degli Usa nella consegna di armi e munizioni a Israele, impegnato a Gaza. In una dichiarazione al sito americano 'Punchbowl' lo ha definito "assolutamente necessario". Poi ha ricordato che "significativi problemi al riguardo erano emersi mesi fa. E abbiamo provato in conversazioni molto serene tra noi e funzionari Usa, tra me e il presidente, di tentare di risolvere queste diminuzioni delle forniture". Ma - ha aggiunto - "non è stato possibile", anche dopo che il tema è stato sollevato con il segretario di stato Usa Antony Blinken nella sue visite in Israele. "Ho deciso - ha quindi concluso il premier- che la messa in onda (del video, ndr) era assolutamente necessaria dopo mesi di conversazioni tranquille che non hanno risolto il problema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA